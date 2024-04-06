راشد عبد الرحيم: المسيرات والبراء
ضرب الإفطار بعطبرة هو عمل أرهابي مكتمل الأركان اصاب مدنيين و أسرا كانت تتناول إفطار رمضان .
الذين رفعوا شعارات لا للحرب و دعوا للسلام و طالبوا بهدنة في شهر رمضان و منهم تقدم و قيادتها سكتوا عن إدانة هذه العملية الإرهابية .
ضرب المسيرة للإفطار يكشف عن أخطاء كبيرة تستحق المحاسبة عليها و اول من تتوجب عليهم المحاسبة كتيبة البراء التي نظمت الإفطار و دعت له مع توضيح إحداثيات الموقع .
وقوع البراء في خطأ امر ليس مستنكرا و الأخطاء تقع و اخطرها ما يقع اثناء الحرب .
كما ان التحقيق و المحاسبة لا بد ان تشمل الجهات الموكل إليها الحماية الأمنية و رصد و متابعة المتسللين و معرفة كيفية وصول المسيرة .
القائد العام تناول الإفطار مع الجماهير في شوارع عطبرة و تجول في أسواقها .
إذا أخطات البراء أو قياداتها فهذا لا يعني عزلها و لا الحد من نشاطها و جهدها في الحرب فهي كتيبة متقدمة شاركت مع كتائب اخري في القتال مع الجيش و في كل عملياتها و هذا امر واضح و مشهود .
كانت متعاونة مع القوات المسلحة لم تعمل منفردة و إنصاعت لكل قرارات القيادة.
في كل المعارك كانوا جميعا صفا واحدا متماسكا .
كانت البراء اول من يهاجم في العديد من العمليات خاصة عندما يتعين عليها أن تتقدم لطبيعة بعض المعارك التي تحتاج لخفة و تسلل و مباغتة .
كانت البراء حاضرة في صد الهجمات الكبيرة علي المدرعات و نظفت الطرقات و نالت من القناصة بمهارة .
كانت حاضرة في سلاح المهندسين و في طلائع القوات التي كسرت حصاره .
الإذاعة و بطولاتها تعكس حجم صمودهم و وقفتهم .
البراء كان لها السبق في تسيير و إطلاق المسيرات و تدربوا عليها بمئات الأفراد و دربوا عليها غيرهم بل احدثوا عليها تغييرات هندسية زادت من فعاليتها بواسطة شبابهم من المهندسيين و الفنيين .
إستهداف البراء عمل مدبر سعت إليه العديد من الجهات .
الجيش السوداني هو القيادة في كل الأعمال العسكرية و له الخبرة و المعرفة التي تؤهله ليقود الصفوف .
قدراته تتجلي في الإستخبارات العسكرية و تخطيط العمليات و تحركات القوات.
في كل الميادين العملياتية الكبيرة لم يقع في أخطاء حتي لو صغيرة مثل تنظيم إفطار و تجمع في مكان مفتوح و تحديد
إحداثيات في الدعوة .
قيادة الجيش قررت منع التصوير في المعسكرات و التدريب و ليس في المعارك مع الضوابط .
تصوير العمليات عملية مهمة تعكس قوة هؤلاء الشباب و معهم كل الجنود و المستنفرين في المعارك و هذا تأريخ يسطر و بطولات يقتدي بها الشباب .
راشد عبد الرحيم
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