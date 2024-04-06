🔴 البرهان: الجيش سيعود لثكناته بعد الانتخابات وستكون مهمته حماية الدستور





“قابلت اليوم بمدينة بورتسودان السيد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السياده ةالقائد العام للقوات المسلحه بوصفي مستنفرا برتبة =جندي وقتي= ودار حوار رفيع استغرق وقتا ليس بالقصير اجمل فحواه في ان الجيش والحركات المسلحة والمستفرين والشباب وكافة القوي الوطنية يخوضون هده المعركه بهدف استئصال مليشيا الدعم السريع بشكل كامل مدفوعين بعزم لايعرف الخور

واكد لي الفريق البرهان بشكل قاطع لايقبل القسمة علي جوهره ان الاتجاه العام يمضي لتشكيل حكومة من الخبرات المهنية السودانية تزدحم بنظافة اليد والمهنية العاليه مسيجة باطار قانوني يستهدف ترسيخ العدالة الكاملة في ظل دولة قانون وجزم ان المرحلة الانتقالية لن تضم حزبيا واحدا وان الجيش سيعود لثكناته بعد الانتخابات وستكون مهمته حماية الدستور واطلق علي الفترة الانتقالية وصف مرحلة التاسيس التي يتم خلالها اعادة الاعمار وستكون هناك جمعية وطنيه تحاسب الحكومة وتعمل علي عقد الموتمر الدستوري واكد بشدة ان تلك ثوابت لن تستجيب لضغوط الخارج مهما تعاظمت.”

محمد محمد خير

