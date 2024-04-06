التحية للفريق ياسر العطا





* تحدث عن تورط الإمارات في الحرب على بلادنا و دعا سفيرها لمغادرة البلاد فتحركت الخارجية و تقدمت بشكوى رسمية ضدها إلى مجلس الأمن !!

* تحدث عن تأخر ملاحقة العملاء و الخونة فتحركت النيابة العامة و قامت بفتح بلاغات في مواجهة قادة قحت و تقدم و أصدرت القائمة الأولى التي ستليها قوائم أخرى !!

* تحدث عن تأخر إعادة صلاحيات جهاز المخابرات و الأمن الوطني رغم الإتفاق على ذلك فتحرك الملف و سمعنا عن عودة وشيكة لكامل صلاحيات الجهاز !!

* بقي أن نرى نتائج حديثه عن بنك السودان الذي ما تزال تديره و تتحكم في مفاصله عناصر موالية للتمرد !!

* و بقى كذلك ان نرى نتائج حديثه عن تعطيل دولاب الدولة التي ما تزال أجزاء منها تقع تحت سيطرة الخونة و العملاء و الطابور الخامس من جماعة (قحت/تقدم) الذين تم تعيينه و تمكينهم في العهد (الحمدوكي) المظلم !!

كسرة :

متى يتحدث العطا عن شركات الإتصالات التي يبدو أن بعضها مستعمرات تقع تحت سيطرة مليشيا آل دقلو !!

#المقاومة_الشعبية_خيارنا

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

5 أبريل 2024