🔴 لو عرض حميدتي أن يعود عريف في قوات حرس الحدود فهل يقبل البرهان؟





لو عرض حميدتي أن يعود لما كان عليه قبل 11 أبريل 2019 بالإضافة لتكفله بجميع التعويضات المادية فهل يقبل برهان؟

– لا.. لن يقبل

– لو عرض أن يعود عريف في قوات حرس الحدود فهل يقبل برهان؟

– لا

– لو عرض أن يعود راعياً للإبل فهل يقبل؟

– عشان ما تجننا، لو عرض أن يعود إلى بطن أمه وقبل برهان، فلن يقبل الشعب ولن تقبل القوات المسلحة ولا الذين يقاتلون معها كتفاً بكتف وظهراً لظهر!

حسين ملاسي

