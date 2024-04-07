جيش الجزيرة .. تمسكوا بالمقاومة تمسكوا بالسلاح!!





تدشين المقاومة الشعبية المسلحة بولاية الجزيرة من الأيام الخالدة فلقد عانت الجزيرة بسبب عدم وجود جيش لها وسلاح لبنيها وبناتها -عانت الجزيرة الإذلال والمهانة والقتل والانتهاك والنهب وكل التعديات

قبل فوات الأوان أدركت الجزيرة إن المقاومة الشعبية المسلحة هي الحل وان حمل السلاح للدفاع عن الأرواح والاعراض والممتلكات حق مشروع

أن الجزيرة قادرة على تسليح مليون شاب وشابة وقادرة على توفير الأسلحة الفتاكة لحماية الولاية والجزيرة قادرة من بعد الحرب فرض خياراتها ضمن خيارات الوطن والمعني أن الجزيرة تمثل نفسها ولا أحد يمثلها وإن تركت الجزيرة اليوم تواجه مصيرها وحدها مقابل اوباش الدعم السريع فإن لها الحق أن تحدد خياراتها الحرة غدا وهى حرة في سلطتها وفي ثروتها

على الجزيرة إن تحمل السلاح اليوم وليس عليها أن تضعه غدا

بقلم بكرى المدنى

