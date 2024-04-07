كباشي .. الحرب مفروضة والسلام أساس !!





*قلت في منشورات سابقة حول خطاب الفريق كباشي بالقضارف أن حديثه عن المقاومة الشعبية غطى على احاديث مهمة اخرى وذلك لغرض استغلال حديث المقاومة على الرغم من أن كباشي أول قائد في الجيش بمنح المقاومة حقها الكامل بلا نقصان وذلك عندما ذكر أنها تقاتل قدام الجيش*

*في القضارف عرض كباشي لموضوع مهم وهو متلازمة الحرب والسلام ولقد دار حديث كثيف حول مفاوضات مفترضة يقوم بها كباشي مع المتمردين بوساطة دولية*

*في القضارف حاول كباشي إجلاء هذه المواقف لمن يريد أن يفهم والمعرفة قدر الحاجة كما يقولون!*

*في البداية قال كباشي أن الجيش في أحسن حالاته وأنهم جاهزون في أي حتة وحتى دارفور -كما قال-بل و مستعجليين ايضا واضاف :-عاوزين ننتهى من هذا الأمر وجزم كباشي بقدرة الجيش على الحسم العسكري بالقول :-سنقاتل وقادرون على الحسم والحرب فرضت علينا وما فتشناها أو كما قال _ولكن! _*

*لكن في فاصلة مهمة قال فريق أول كباشي :-الحرب إستثناء والسلام أساس ونحن معه وما بنخته – والمعنى واضح -وللتوضيح أكثر قال :-اي دعوة للسلام حبابها لكن ما عندنا هدنة !*

*السلام مع مليشيا الدعم السريع عند كباشي مشروط وليس مطلوق ومن شروطه الواضحة كما قال :- ما عاوزين تمرد في مدينة ومافي عفا الله عما سلف وفي حال الإتفاق الكل يدفع لتعويض المواطنين بما في ذلك نحن -الحكومة -*!

_انتهى_

*بقلم بكرى المدنى*