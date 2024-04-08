رحب باحتمال سجنه.. ترامب يشبه نفسه بـ”مانديلا”





قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إنه يعتبر احتمال دخوله السجن، لانتهاكه أمرا قضائيا يحظر النشر في قضية منظورة أمام القضاء “شرفا” له، بحسب شبكة سي أن بي سي الأميركية.

ونشر الرئيس السابق دونالد ترامب منشورًا طويلًا على منصته الاجتماعية “تروث”، حيث هاجم قاضي المحكمة العليا في ولاية نيويورك، خوان ميرشان، الذي يرأس قضية اتهام ترامب بدفع رشوة للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز لصمتها بشأن علاقة جنسية خارج إطار الزواج، وفقًا لادعاءات المدعين.

وأضاف ترامب في منشوره: “سأفخر بأن أصبح نيلسون مانديلا العصر الحديث، وسيكون ذلك شرفًا كبيرًا لي”.

وتدير محكمة نيويورك محاكمة ترامب بشأن 34 تهمة تتعلق بالتزوير في الوثائق التجارية ودفع مبلغ مالي لستورمي دانييلز لمنع تأثير ظهورها في انتخابات الرئاسة عام 2016.

وقد فرض القاضي ميرشان، في مارس الماضي، أمرًا أوليًا يحظر النشر في القضية، مما يمنع ترامب من إطلاق التصريحات العامة حول الشهود والمحلفين والمحامين في القضية، وكذلك يمنعه من الحديث علنًا عن موظفي المحكمة والنيابة العامة وأفراد عائلاتهم.

وجاء أمر النشر ردا على دعوات ترامب المتكررة للقاضي بالتنحي.

كان ترامب هاجم، بعد يوم واحد من قرار حظر النشر الصادر في 26 مارس، ابنة القاضي ميرشان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد ذلك بوقت قصير، وسع ميرشان نطاق الأمر لمنع الهجوم المباشر على أفراد عائلته وعائلة المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ.

وبموجب النظام الموسع، لا يزال بإمكان ترامب انتقاد ميرشان وبراغ بشكل فردي. لكن لا يُسمح له باستهداف عائلاتهم علنا.

سبق لترامب أن وجه انتقادات للقاضي ميرشان، مدعياً أنه “من المستحيل” أن يحصل على محاكمة عادلة بسبب الكراهية التي يكنها له القاضي المكلف.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقارن فيها الرئيس السابق للولايات المتحدة نفسه بنيلسون مانديلا. فقد قارن نفسه بالزعيم السابق لجنوب أفريقيا في شهر أكتوبر الماضي، والذي أمضى 27 عامًا في السجن بسبب نشاطه المناهض للفصل العنصري.

ومن المقرر أن تبدأ عملية اختيار هيئة المحلفين في المحاكمة الجنائية في نيويورك للرئيس السابق في 15 أبريل.

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