🔴 مليشيا التمرد لاتزال في ذهول من الطريقة غير التقليدية التي إتبعها الجيش في معارك تحرير مدني





• في معركة تحرير مدني بسطت قواتنا المسلحة سيطرتها مساء الأحد علي منطقة المدينة عرب(17 كيلومتراً من مدينة ودمدني) من جهة الغرب ..

• معركة دخول المدينة عرب استمرت ست ساعات كبدت فيها قواتنا الباسلة عصابات المليشيا خسائر فادحة جاري حصرها وأحتسب جيشنا شهيداً و9جرحي ..

• مليشيا التمرد لاتزال في ذهول من الطريقة غير التقليدية التي إتبعتها قواتنا الباسلة في تحرير المدينة عرب من دنس عصابات التمرد ..

• بدخول المدينة عرب وتطهير القري المحيطة بها جنوباً وشمالاً تكتمل المرحلة الأساسية من مهمة المحور الغربي في الطريق إلي مدني ..

• ولأن الحرب كرٌ وفر فليس غريباً أن يتأخر الحسم والتقدم العسكري في المحور الشرقي .. ستعيد قواتنا ترتيب صفوفها مرة أخري لمواصلة دحر مليشيات وعصابات التمرد وصولاً إلي هدفها المرسوم من ناحية الشرق ..

• أدركت مليشيا التمرد الآن أنها أخطأت بدخولها ولاية الجزيرة عامة ..ومدينة مدني خاصة .. وتلك حقيقة تتكشف فصولها يوماً بعد يوم ..

• نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

عبد الماجد عبد الحميد

