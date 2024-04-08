🔴 السودان .. ملخص للموقف العملياتي بولاية الجزيرة





تتواصل معارك تحرير ولاية الجزيرة بخطى ثابتة من أبطال القوات المسلحة في عدة جبهات.

في المحور الغربي تمكنت القوات المسلحة -بحمد لله- من التقدم وتحرير “المدينة عرب” وتتواصل العمليات الخاصة والطلعات الجوية لتعزيز الموقف في الأرض ومواصلة الهجوم، حيث نجحت القوات المسلحة في إحراز هذه التقدمات بدون خسائر تُذكر، سائلين الله لهم الحفظ والنصر في مُقبل معاركهم.

يظل المحور الجنوبي هادئاً نسبياً حتى الآن.

في المحور الشرقي بدأت معارك التقدم نحو “الشبارقة”، حيث تمثل هذه المنطقة خط دفاع الميليشيا الأول لمدني بعد أن قامت بطرد اهاليها وتحويلها لقاعدة عسكرية، لم يتم تحرير الشبارقة بعد ولكن المعارك متواصلة.

حدث التفاف لمجموعة من القوات المتقدمة من قواتنا المسلحة في المحور الشرقي، نتج عنه خسائر سائلين الله أن يغفر للشهداء ويشفي الجرحى ويرد الأسرى.

الإلتفاف الذي حدث جزء طبيعي من المعركة، خصوصاً وأن القوات المسلحة تخوض المعركة في وضعية الهجوم، أحداث اليوم توضّح شكل ديناميكية المعركة في ولاية الجزيرة حيث تتقدم في بعض المناطق وتتأخر في أخرى، ولكن تظل ثقتنا في المقاتلين بصفوف القوات المسلحة أنهم قادرون على تجاوز جميع العقبات.

نصر الله قوات شعبنا المسلحة وثبت أقدامهم وسدد رميهم.

Ahmed Elkhalifa

