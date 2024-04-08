



من دون خجلة خرج حمدوك وهشتق بأن هذه البلاد تخصهم ونسي بأنه (خذلها) وقدم إستقالته وقال رددتُ لكم أمانتكم وشمس الثورة في كبد السماء .. وكذلك خالد سلك ووجدي ومناع خصيان ( شخبوط ) الفاشلين الذين باعوا الثورة في سوق النخاسه وعجزوا عن الإمساك بمقُص ولو لختان اطفال طوال سنتين …

هاهم اليوم وبعد خمسة أعوام من الكذب والتسويف والضياع وتعليق الفشل على أعناق الأموات لم يستحوا ولم يرعوا ولم ينتبهوا بأن هذه البلد لفظتهم بعد أن أشعلوا حربها وأهلكوا ذرعها ليعلموا أن هذه البلاد لن تُخصص لهم مكان بين أرضها مرة أخرى ولو شبر واحد يدفنون فيه !!

هذه البلاد لا تخصُكم ولن تتشرف بخصيانٍ مثلكم طالما أن فيها رجال يزوفون الدموع ويبذلون الروح رخصيةً في سبيل بقاءها لتخصُهم هم وحدهم فلا مكان للخونه والمرتزقه مهمآ هشتق الخائنون!!

تبيان توفيق الماحي أكد

