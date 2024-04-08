ولي عهد البحرين ورئيسا الصومال وجزر القمر يغادرون جدة





غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، جدة أمس.كما غادر جدَّة أمس أيضا كل من الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، والرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر .

وفي مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ودّع السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، واللواء سليمان بن عمر الطويرب، مدير شرطة جدة، وأحمد عبدالله بن ظافر، مدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة، الجميع بشكل منفصل في مراسم وداع مؤثرة.

جريدة المدينة