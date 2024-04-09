



وقف التصريحات …

حتى لا تنتقل ثقافة الخلافات الدارفورية إلى ساحة حرب الوطن …

أتمنى أن تطلب الجهات السيادية من قادة الحركات المؤيدة والمقاتلة مع الجيش التوقف عن إطلاق التصريحات قولا أو تغريدا أو فسبكة خاصة وأن البعض منهم يطلق تصريحات ساخنة ذات محمولات وتبعات سياسية وعسكرية ربما لا تكون الدولة ولا جيشها راغبين أو مستعدين لها.

في كل التاريخ عندما تندلع الحرب تصمت حتى المعارضة التي كانت تعارض سياسيا إندلاع الحرب وتصطف خلف الجيش لتحقيق النصر إلا في هذا البلد المشاتر في كل شيئ ، الجميع يصرح والجميع يتحدى والكل يريد أن يقاتل محتفظا بزعامته وبوقه الإعلاني الخاص.

إن آخر ما أرغب فيه كمواطن هو أن أشعر أن قادة بعض الحركات الدارفورية قد إصطفوا مع جيشنا ليقاتلوا من خلال هذا الإصطفاف معاركهم الدارفورية الخاصة.

#كمال_حامد 👓