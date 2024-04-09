الحركات المسلحة والعترة في المشي !!





*عترة على طريق المحور الشرقي الى مدني -عترة بتصلح المشي ولن تعيقه وهذه حرب طويلة -عريضة وواسعة مثل الجزيرة*

*أن كانت خسارة معركة في حرب لا تعني شيء فإن عترة في المشي -ولا شيء !!*

*الآن تستعيد الحركات المسلحة طريقها وتستعيد غضبها وبينها وبين مليشيا الدعم السريع ثأر وطنى كانت تبحث عنه في الغرب فوجدته في الوسط!*

*أنها حرب موجهة للشعب -مفروضة على الجيش وقوات العمليات -حق على الحركات وجهاد للمستنفرين ولا مناص من خوضها حتى النصر أو إجبار المليشيا على التفاوض المشروط بوقف استهداف المدنيين واستئناف الترتيبات الأمنية*

*أن من كرامات معركة الكرامة أن تقاتل الحركات المسلحة إلى جانب القوات المسلحة حماية للشعب السوداني وهذا شرف الأحرار مقابل عار الأشرار*

*تقاتل القوات السودانية مجتمعة اليوم المعتدون على شرف النساء وبراءة الأطفال وأموال الناس -تقاتل اللصوص شذاذ الآفاق عرب الشتات/تتعثر القوات السودانية ولكنها تستقيم في المشي فالطريق واحد والطريق واضح*

*بقلم بكرى المدنى*