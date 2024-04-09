هم العدو فأحذرهم





يتباكون على مواطني الجزيرة، ويلومون الجيش على انسحابه، وعندما يزحف الجيش لإنقاذ مواطن الجزيرة من انتهاكات ميلشيات الدعم السريع، ويتعرض لأي خسارة هم أول من يشمت!. هل هؤلاء حقاً همهم مواطن الجزيرة؟

اليس هم نفسهم من سرق الثورة، واخمدها وهي في جزوتها ! لأن سادتهم رموا لهم “عضمة” السلطة، اليس هم نفسهم من تاجر بدماء الشهداء؟ واساءوا لأسرهم؟ اليس هم نفسهم من اقسموا بأنهم لا يريدون السلطة وتصارعوا عليها فيما بينهم في المرحلة الانتقالية!؟

من لم يتأكد حتى هذه اللحظة من عمالة ونفاق وعداوة هؤلاء للشعب السوداني، فليتحسس عقله. فلا يمكن ان يخدعوك الف مرة، ويستغلوا عاطفتك ويغيبوا عقلك، وتنجر خلفهم كأعمى.

البعشوم