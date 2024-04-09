



حدث ما حدث !

ما الذي حدث ؟

ماذا دار في الاجتماع الموازي الذي تم في مثل هذه الأيام من رمضان 2019.؟

كيف تحولت خطة فض كولومبيا التي وقعت عليها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري إلى فض كل الاعتصام؟

من الذي قام بفض الاعتصام بخبث بأوامر من الإمارات؟

ولماذا تم الغاء لجنة المجلس العسكري التي ادانت ميلشيات الدعم السريع وضباطها وتشكيل لجنة أديب !؟

الأكيد وعد حميدتي أن افعال قواته في فض الاعتصام اذا استمرت لشهر، لن يبقى في الخرطوم أحد وستسكن القطط المنازل وقد كان.

محاولة تزييف التاريخ والتضليل لن تجدي،

الاجابات في هذه الحلقة التي نشرناها قبل ثلاث سنوات على يوتيوب ونُعيد نشرها هنا، تذكيراً بالحقيقة. أهم جزء فيها دقائقها الأخيرة. وانا مسؤول عن كل كلمة فيها امام الله.

البعشوم