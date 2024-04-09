



‏أبطال القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخري والمستنفرين، يخوضون -الآن- معارك بطولية في أكثر من موقع، ويتقدمون بثبات في محور الفاو وعدد من المواقع في ولاية الجزيرة.

‏ومنذ ساعات الصباح الأولى شهد مسرح المعارك اليوم تراجعاً كبيراً للميليشيا الإرهابية، ومع ذلك لا ينكر أحد وجود خسائر بشرية وشهداء نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة.

‏نصيحتي ألا تكونوا خفاف أمام حملات إعلام الميليشيا والقحاتة الذين حاولوا يوم أمس إضعاف معنوياتكم بنشر بعض الفيديوهات لعدد من الشهداء الذين سطروا هذه البطولات والاختراقات مضحين بأنفسهم وأرواحهم تعبيراً عن حبهم وإخلاصهم وولائهم لتراب وطنهم وشعبهم.

‏ونصيحتي لكم:

‏الحرب كر وفر

‏حتى يكتب الله القدر

‏في يوم النصر الأغر

‏تذكروا هذه الكلمات جيداً.

‏خالد الإعيسر

الإثنين 8 أبريل 2024م