تركيا تعلن فرض قيود على تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل





أعلنت وزارة التجارة التركية يوم الثلاثاء أنها ستفرض قيوداً على تصدير 54 فئة من المنتجات إلى إسرائيل، حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدت أن هذه الإجراءات ستطبق على الفور.

وفي بيان للوزارة بعد إعلان أنقرة عن نيتها اتخاذ تدابير رداً على رفض إسرائيل طلبها بالمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جواً، أوضحت أن القيود ستشمل منتجات متنوعة مثل الحديد والصلب ومعدات البناء والآلات.

وأوضحت الوزارة أن هذه القيود التجارية ستشمل مجموعة متنوعة من المنتجات المحددة تصل إلى 54 فئة.

بوابة روز اليوسف