رأي ومقالات
تكملة خطاب البرهان
> ما الذي ينقص خطاب البرهان اليوم؟؟
> تنقصه رسالتان… وتوضيح .. الأولى للداخل… والثانية للخارج.. والتوضيح للجميع
> أما رسالة الداخل .. ( نلتزم بعدم إشراك أي قوى حزبية تحت أي مسمى في إدارة الفترة الإنتقالية ) …
> أما رسالة الخارج … نحترم الأصدقاء والمجتمع الدولي في العمل كوسيط عادل وموضوعي دون أن تظن جهة ما أيا كانت أنها مصدر إملاءات أو تعليمات واجبة النفاذ !!
> أما التوضيح … ( نذهب للمفاوضات لبحث سبل إنهاء التمرد وليس إجراء تسويات سياسية معه )!!
حسن إسماعيل
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