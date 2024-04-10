تكملة خطاب البرهان





> ما الذي ينقص خطاب البرهان اليوم؟؟

> تنقصه رسالتان… وتوضيح .. الأولى للداخل… والثانية للخارج.. والتوضيح للجميع

> أما رسالة الداخل .. ( نلتزم بعدم إشراك أي قوى حزبية تحت أي مسمى في إدارة الفترة الإنتقالية ) …

> أما رسالة الخارج … نحترم الأصدقاء والمجتمع الدولي في العمل كوسيط عادل وموضوعي دون أن تظن جهة ما أيا كانت أنها مصدر إملاءات أو تعليمات واجبة النفاذ !!

> أما التوضيح … ( نذهب للمفاوضات لبحث سبل إنهاء التمرد وليس إجراء تسويات سياسية معه )!!

حسن إسماعيل