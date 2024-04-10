المسيرات الصينية .. وسيلة المليشي العاجز





• عند الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء وفي ذات التوقيت قصفت مسيرات صينية من طراز Kamikaze Attack Drone مقر جهاز المخابرات ورئاسة الفرقة الثانية مشاة بالقضارف .. وفي ذات التوقيت أيضاً أسقطت قيادة القطاع الشرقي بمدينة الفاو مسيرة من ذات الطراز ..

• وظهر اليوم أيضاً تم قصف تمركز لقواتنا المسلحة بقرية الضريسة بولاية سنار باستخدام 4 مسيرات من نفس الطراز ..

• ويوم أمس الإثنين تم قصف معسكر الجيش بمنطقة العيلفون بمسيّرتين من ذات الطراز ..

• ومساء أمس أيضاً تم قصف مقدمة لمتحرك جيشنا القادم من المناقل إلي مدينة مدني بمسيرات من نفس الطراز ..

• هذا التطور يؤكد بياناً بالعمل لجؤ مليشيا التمرد وداعميها إلي مربع جديد في حربها ضد الشعب والجيش السوداني ..

• والمربع والتطور الجديد الذي تقف داخله مليشيا التمرد الآن يؤكد إقرارها بالهزيمة علي الأرض وفقدانها السيطرة علي مواقع المناورة في كل المحاور وهو مايدفعها الآن لمحاولات يائسة لوقف تقدم قواتنا المسلحة في كل الجبهات ..

• من فضل الله علي أهل السودان أن هيأ لهم جيشاً تقنياً يقف علي أدق تفاصيله شباب من أبناء بلادنا الأخيار يعرفون كيفية التصدي والتعامل مع سلاح المسيرات الذي تظن مليشيا التمرد أنه سيعيد لها هيبتها المكسورة وكرامتها المهدورة ..

• ليس غريباً أن تقف دويلة الإمارات علي إرسال المسيرات الصينية إلي وكلائها في مليشيا التمرد وكوادر الأحزاب العميلة في حواضر المدن السودانية الوادعة ..وكل هذا لن يكون عاصماً لهم حصار وقتال جيشنا الباسل في كل الجبهات ..

• نصرٌ من الله .. وفتحٌ قريب ..

عبد الماجد عبد الحميد