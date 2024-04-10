انها حرب وليست شكلة!!





ما عارف كيف يمكن لحرب ان تكون بدون خسائر!!

الناس المحبطين المثبطين ، من يبخسون اي انتصار للجيش ويعظمون اي محاولة للجنجويد ، خلوكم واضحين وقولوا نحن دعامة عدييييييل وبطلوا اللولوة.

دي حرب وليست شكلة ومضاربة، والحرب فيها خسائر لارواح وعتاد وحتى معارك .

وفيها كرٌ وفرٌ، والعبرة بالنهايات .

فما تملونا فقر وصياح .. هذه الحرب سنكسبها بإذن الله طال الزمن ام قصر رغما عن الدعامة والداعمين لهم علنا وسرا

وليد محمد المبارك احمد