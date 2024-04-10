رأي ومقالات
انها حرب وليست شكلة!!
ما عارف كيف يمكن لحرب ان تكون بدون خسائر!!
الناس المحبطين المثبطين ، من يبخسون اي انتصار للجيش ويعظمون اي محاولة للجنجويد ، خلوكم واضحين وقولوا نحن دعامة عدييييييل وبطلوا اللولوة.
دي حرب وليست شكلة ومضاربة، والحرب فيها خسائر لارواح وعتاد وحتى معارك .
وفيها كرٌ وفرٌ، والعبرة بالنهايات .
فما تملونا فقر وصياح .. هذه الحرب سنكسبها بإذن الله طال الزمن ام قصر رغما عن الدعامة والداعمين لهم علنا وسرا
وليد محمد المبارك احمد
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