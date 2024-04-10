اللااءات الثلاث





عبارات قوية جاءت في خطاب البرهان اليوم تؤكد بنقطة سطر جديد عدم العودة للأحزاب في الفترة الانتقالية- لا تقدم ولا قحت ولا النظام السابق !!

ان اوفى البرهان بما قال وتعهد بما وعد يكون المسؤول الأول عن البلاد اليوم بوضع اليد قد وضع الفترة الانتقالية في الموضع الصحيح حيث انشرخت الحلاقيم وهي تنادي بحكم الكفاءات الوطنية المستقلة للفترة الانتقالية على أن تعد الأحزاب نفسها للانتخابات القادمة

لا حكم للأحزاب بلا انتخاب

لا تفويض للتحالفات القائمة والقديمة والقادمة

لا لحاضنة سياسية محددة

بقلم بكرى المدنى