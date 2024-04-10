رشان: استخدام اسماءنا لصناعة صفحات مزورة لزراعة الفتن والتفرقة بين السودانيين





طبعا استخدام اسماءنا لصناعة صفحات مزورة لزراعة الفتن والتفرقة بين السودانيين .. والطعن في الجيش وقيادته .. ده دليل على صيتنا الواسع وتأثيرنا الكبير على الجمهور .. ودليل على فشل آلة إعلامية متعوب عليها .. وينفق عليها انفاق من لا يخشى الفقر ..

الحمدلله إيمانا بقضيتنا.. وحبنا واحترامنا لقوات الشعب المسلحة .. قدرنا نخلق تأثير وصيت يجبر العدو على الاعتراف به واستخدام اسماءنا للوصول إلى غاياته ..

انا لو محل الصحفيين الشغالين مع المليشيا حانتحر أو اخلي الشغل .. لانه ما ممكن انت مشغلني و ما مقتنع بي وبتضطر تزور صفحات بأسماء صحافيين انت بتعتبرهم عدو ..

رشان اوشي

