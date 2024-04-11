



أمامنا فترة عصيبة، ويجب مكاشفة الشعب بالحقائق.

ويجب نظافة المدن الآمنة وزيادة الحس الأمني الشعبي، ويجب إعادة صلاحيات جاهز الأمن.

واضح جدا أن المليشيا (بأمر أسيادها) ستستمر في استخدام المسيرات، والقصف العشوائي، وربما أسوأ، ولن تكترث للخسائر في أرواح الأبرياء، والهدف هو تعويض معنوي للمجرمين والحرامية المهزومين (الذين يسمون أنفسهم أشاوس)، ولمنح مبررات للقحاتة والناشطين والإعلاميين الموالين للاستمرار في الضغط من أجل التفاوض المذل للجيش والشعب.

لو ظننتم أن الدول التي تدعي حقوق الإنسان ستدين المليشيا وتوقفها من قتل المدنيين تكونوا واهمين، ولو ظننتم أن الاتفاق سيوقف الاعتداءات تكونوا مغفلين، لانه ببساطة، بداية المخطط نفسه ومحاولة قتل البرهان ألم يكن قبلها ضمانات وزيارات؟ نعم، ولكن كله كان متزامنا مع المخطط الآثم.

والآن .. كم مرة بذلت الوعود ثم تدفقت الأسلحة، وفرشوا البساط الأحمر للعدو.

لو في مفاوضات ميدانية مع صف تاني أفضل.

بالمناسبة أنا لست ضد الوجود الشكلي في منبر جدة، وذلك لإثبات الخطأ وتوظيف الوجود الدبلوماسي والسياسي لصالح الصف الوطني، ولكن هنالك مقترحات محددة لتأمين التفاوض يجب التداول حولها.

مكي المغربي