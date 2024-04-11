رئاسة عقار ووزارة جبريل
*رئاسة عقار ووزارة جبريل*
*مجلس عسكري للحكم وإبقاء الولاة*
*دارت الأيام السابقة عدة تكهنات حول تشكيل حكومى جديد يواكب المرحلة واظن ان المرحلة في حاجة فعلا إلى معالجة في بعض المواقع*
*عسكريا يبدو أن الأوضاع في اتجاه يتطلب مزيداً من تركيز القيادة العسكرية والأفضل لذلك -في تقديري- تشكيل مجلس عسكري حاكم أعلى يضم أعضاء المجلس السيادي العسكريين الحاليين إضافة الى السادة مدراء المخابرات العامة والشرطة وقادة الحركات المسلحة وقيادة المستنفرين*
*إعادة تشكيل المجلس السيادى مدنيا برئاسة السيد مالك عقار وأعضاء يمثلون اقاليم السودان المختلفة(الشرق -دارفور -الوسط -الشمال وكردفان )*
*إعادة تشكيل مجلس الوزراء بتوسيع تكاليف وزير المالية والتخطيط الإقتصادي الدكتور جبريل ابراهيم ليقوم بمهام رئاسة الوزراء مع دمج وتقليص الوزارات لمواكبة مهام المرحلة*
*الإبقاء على ولاة الولايات الذين أثبتوا جدارة في تصريف شؤون ولاياتهم*
*بقلم بكرى المدنى*
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