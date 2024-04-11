راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس





في اول يوم من ايام العيد بث زعيم التمرد الهالك حميدتي رسالة للشعب السوداني قال فيها ( الله ناصرنا و لا ناصر لهم )

في اليوم الاول للعيد هجم المتمردون علي مسجد توتي بالسلاح محاولين فرض قائدهم إماما لصلاة العيد ،قام المصلون برفض صلاته و طردوه و من معه من المسجد . خرج المتمردون منكسرين و عادوا بعتادهم ليغتالوا عددا من المصلين .

اهل توتي رفضوا إمامة المتمرد لتهجمه علي فتاة .

في آخر يوم من رمضان إحتفل أهالي أمدرمان بعودة صلاة التراويح في مسجد الشيخ الضرير ، وجدوا المكتبة الكبيرة التي تبرع بها الشيخ الضرير لجامعة الخرطوم و قد تحطمت بيد المتمردين .

أحياء عديدة في الخرطوم و امدرمان إحتفلت بعودة صلاة التراويح .

آخر صلوات التروايح كانت في هذه المساجد قبل دخول تتار التمرد عليها و تخريبها .

المتمردون الأشاوس كان من إنجازاتهم إتخاذ المساجد مقارا عسكرية و مناطق لإخفاء سياراتهم من ضربات القوات المسلحة .

الناس تحتفل بعودة الصلاة في المساجد التي عطلها الأشاوس و قائدهم يدعي ان الله ناصرهم !!

أدي القائد العام للقوات المسلحة صلاة العيد بالقضارف .نأئبه و مساعدوه أدوا الصلاة في عدد من المساجد الأخري و لم يكن حميدتي و قواده من بين المصلين في مساجد السودان كله .

يسألون الله النصر و غابوا عن صلوات العيد و قد دمروا المساجد و الكنائس و منعوا الصلوات و الإفطارات .

راشد عبد الرحيم