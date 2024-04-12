



🔴عقلانية الضرورة : الاتبلبل يعوم

🔴مقاومة مجموعة قحت والتنسيقية للمحاولة الخجولة من جانب تيار من حزب الأمة القومي للتخفف من بعض عبء هذا التحالف، هذه المقاومة خيار واقعي وعقلاني تماماً بمعيار المصلحة والتكلفة والعائد :

🔴 فالضرر عليهم من هذا التحالف قد وقع، سواء في جانب الكراهية الشعبية أو في جانب خسارتهم لتمييز الجيش لهم ورفعهم فوق بقية القوى السياسية ، وأكثرهم يرون هذا ضرراً مؤقتاً يمكن التقليل منه بالدعاية وعامل مرور الوقت والنسيان، وكذلك بقوة الميليشيا في الميدان وتمسكها بأن تؤدي أي عملية تفاوضية إلى تمييزهم فوق بقية القوى السياسية .

🔴ستكون هناك صعوبة بالغة في إخراج التراجع عن التحالف، وقد يؤدي إلى شق قحت والتنسيقية، فهناك صقور مسيطرون داخل قحت والتنسيقية يراهنون على هذا التحالف.

🔴 ومهما كان التراجع قوياً وظاهراً لن يصدقه الناس، وسيعدونه إمعاناً في التمثيل والتضليل. خاصةً إذا لم تنتج عنه مواقف علنية قوية من قيادة الميليشيا ورعاتها الأجانب ضد المتراجعين.

🔴 وسيجلب التراجع لهم عار الاعتراف الصريح بأنهم كانوا طوال عام كامل مطية سياسية للميليشيا في حربها على المواطنين، وبأنهم كانوا يكذبون لإثبات العكس، وهذا سيجلب لهم السخرية والشماتة ويزيد من خسائرهم .

🔴 وإن كان التراجع حقيقياً وليس تمثيلاً بالاتفاق مع الميليشيا فسيفقدهم دعم الميليشيا ورعاتها الأجانب، وربما يفتح عليهم باب فضائح إضافية تأتي من تلقاء الميليشيا وقادتها .

🔴 الأرجح أن هذه الاعتبارات المذكورة آنفاً قد نوقشت بشكل صريح داخل #قحت والتنسيقية، أو على الأقل كانت قناعات صامتة لكنها فعالة في التأثير على القرار .

#إبراهيم_عثمان