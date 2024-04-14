الشاي يساعد في مكافحة فيروس كورونا





أظهرت دراسة قام بها باحثون في جامعة جورجيا أن شرب كوب من الشاي قد يساعد في مكافحة فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19″. صرحت إيملك إيسيلي، الخبيرة في علم الفيروسات في مركز جامعة جورجيا لسلامة الأغذية، بأن الاستفادة من شيء بسيط مثل الشاي، والذي يمكن تحضيره بسهولة ويناسب جميع أفراد العائلة، قد يكون خيارًا مثاليًا.

قام الفريق بدراسة 24 نوعًا مختلفًا من الشاي المتاح تجاريًا، ووجدوا أن بعض الأنواع تعمل على تعطيل نشاط فيروس SARS-CoV-2 في اللعاب، وهذه الأنواع تشمل: شاي الزنجبيل، وشاي التوت والنعناع، وشجرة الكينا، والنعناع المختلط، والشاي الأخضر، والشاي الأسود.

وأعدّ الفريق منقوع الشاي الصالح للشرب، دون أي إضافات مثل الحليب أو السكر. وتبين أن أنواع الشاي الخمسة عطّلت الفيروس بنسبة 96٪ على الأقل خلال 10 ثوان في الفم.وكان الشاي الأسود الأكثر فعالية، حيث قلل من الفيروس بنسبة 99.9%. وتكررت النتائج نفسها عند استخدام الشاي للغرغرة فقط.ويعد هذا الاكتشاف مهما لأن الفيروس يصيب ويتكاثر داخل تجويف الفم، ويمر عبر البلعوم قبل أن يصل إلى الرئتين.

قالت إيسيلي إن تعطيل نشاط فيروس SARS-CoV-2 في الفم والحلق يعتبر مهمًا، حيث من الممكن أن يقلل ذلك من انتقال الفيروس إلى الجهاز التنفسي السفلي. ورغم ذلك، يتطلب فهم كامل لتأثير هذه النتائج تجارب سريرية للمساهمة في رعاية المرضى المصابين بـ”كوفيد-19”. ومع ذلك، فإن النتائج الأولية واعدة وتشكل مصدر إلهام للباحثين والمتخصصين الذين يسعون لتحسين الرعاية الطبية لهؤلاء المرضى. وأضافت إيسيلي: “لا ينبغي في هذه المرحلة اعتبار الشاي كتدخل مستقل ضد SARS-CoV-2، وذلك لأن الفيروس يتكاثر أيضًا في الأنف وقد يكون قد وصل إلى الرئتين بالفعل بحلول اكتشاف الإصابة الإيجابية. لكن يمكن للشاي أن يكون “إضافة” سهلة التبني كجزء من الروتين اليومي للمرضى وأسرهم”. تم نشر النتائج في مجلة Food and Environmental Virology.

الخبر الجزائرية