البيت الأبيض يسخر من تقارير “تعمد إيران الفشل”





أكد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، أن التقارير التي أشارت إلى فشل إيران في هجومها على إسرائيل “غير صحيحة”.

وأوضح كيربي للصحفيين يوم الاثنين، أنهم استندوا إلى تقارير تفيد بأن الإيرانيين لم يكن لديهم نية للفشل، ولم يكن هناك أي تخطيط لذلك. وأكد بشدة أن كل هذه الادعاءات غير صحيحة تمامًا.

وشدد على أن النية الحقيقية لإيران كانت تسبب الدمار الكبير، مع التأكيد على أن إسرائيل تحتل موقعًا استراتيجيًا أقوى اليوم بكثير.

وأضاف أنه لم يتلقوا أي تحذير مبكر من إيران بشأن الإطار الزمني لهجومها الجوي على إسرائيل، أو الأهداف المحتملة للهجوم.

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