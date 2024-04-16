بايدن والسوداني يناقشان العلاقات الثنائية والتوترات الإقليمية





قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، إنه سيعمل على منع تمدد الصراع في الشرق الأوسط إلى “أبعد مما هو عليه الآن”، وأكد على أهمية العلاقت الأميركية العراقية.

وخلال استقباله لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في البيت الأبيض، أعرب الرئيس جو بايدن عن أهمية العلاقات الأمريكية العراقية، مؤكدًا أنها ذات أهمية حيوية للمنطقة والعالم.

من جانبه، أشار السوداني، في كلمته بجانب بايدن، إلى اختلاف وجهات النظر بين الطرفين حول الأحداث في المنطقة. وأضاف أن العلاقات الأمريكية العراقية تواجه منعطفًا هامًا، مع التأكيد على نية بحث “الانتقال من العلاقة العسكرية إلى شراكة شاملة”.

وفي سياق متصل، أكد بايدن في تصريحاته في بداية الاجتماع في المكتب البيضاوي على تمسك الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.

ويزور السوداني واشنطن لإجراء محادثات تهدف إلى التركيز في المقام الأول على العلاقات الأميركية العراقية، والتي كانت مقررة قبل وقت طويل من الهجوم الإيراني على إسرائيل.

لكن هجوم إيران بالمسيرات والصواريخ، ليل السبت الأحد، والتي حلقت بعضها فوق المجال الجوي العراقي، بالإضافة إلى عمليات الإطلاق التي جرت من الأراضي العراقية عبر الجماعات المدعومة من إيران، سلطت الضوء على العلاقة الحساسة بين واشنطن وبغداد، بحسب أسوشيتد برس.

ومع ذلك، أسقطت بطارية “باتريوت” أميركية في أربيل بالعراق، صاروخا بالستيا إيرانيا واحدا على الأقل، وفقا لمسؤولين أميركيين،

وهو واحد من عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار التي دمرتها القوات الأميركية إلى جانب الجهود الإسرائيلية لصد الهجوم الإيراني.

واطلقت طهران مئات الصواريخ والمسيرات، ليل السبت الأحد، في اتجاه اسرائيل، وذلك ردا على هجوم استهدف قنصليتها في دمشق ونسبته إلى إسرائيل.

وتمكنت الدفاعات الجوية الاسرائيلية بمساعدة الولايات المتحدة وحلفاء آخرين من اعتراض القسم الأكبر من الصواريخ والمسيرات.

الحرة