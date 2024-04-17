مهددات الدولة السودانية هي: بندقية حميدتي وسفهاء قحت وخلايا تقزم





وضع الجنرال العطا نقاط الواقع فوق حروف وجع الوطن. حيث حدد ثلاث مهددات للدولة السودانية هي: بندقية حميدتي وسفهاء قحت وخلايا تقزم المتحكمة في شؤون الخدمة المدنية. وعلاجا لتلك الأورام الخبيثة التي استشرت في جسد الوطن.

نجد بندقية حميدتي عما قريب من حقبة الماضي بتوفيق الله. ومن ثم مهنية الجيش العالية. ومن خلفه شعبه العظيم. أما سفهاء قحت فإن عودة صلاحية جهاز الأمن قادرة على نظافة ثوب الوطن من طينهم. ليبقى سوس الخدمة المدنية عقبة كؤود في طريق نهضة الوطن. وفي تقديرنا تمهيد ذلك الطريق من صميم عمل ولاة الولايات. عليه رسالتنا لهؤلاء الولاة أن يكونوا على قدر التحدي. ويجب نظافة الخدمة المدنية اليوم قبل الغد من الطابور الخامس الذي تم تعينه باسم الشرعية الثورية. ولم يتم استيعابه عبر حوجة ديوان الخدمة. هؤلاء يمثلون عصاة اليسار الغليظة (الاضرابات) التي يرفعها رغبة في مصلحته. وليس مصلحة الوطن. وله فيها أيضا مآرب أخرى (المظاهرات) تعطيلا لحياة الناس المعيشية .

وللدخول لجحر الأفاعي يجب البدء بلجان إزالة التمكين بكل مؤسسات الدولة. تلك اللجان التي أقعدت بالوطن كثيرا. وخلاصة الأمر نرى تقاعس أي والي من ولاة الولايات في هذا الموضوع يعتبر عجز عن القيام بالواجب الوطني. فإعفاء الوالي المتردد في هذا الأمر الجلل من منصبه خير للبلاد والعباد من بقائه لحظة واحدة.



د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأحد ٢٠٢٤/٤/١٤