ضياء رشوان: الولايات المتحدة ستوقف جماح إسرائيل عن رد يمثل بالنسبة للإيرانيين إهانة





قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدًا تاريخ المواجهات العربية الإسرائيلية، والوضع الحالي المتأزم في المنطقة. ومع رد فعل إسرائيل الواسع، هناك توقعات بأن إيران، بقوتها وإمكانياتها، قد ترد بضربة أوسع، مما يثير القلق في الولايات المتحدة من تصاعد الأزمة.

وفي إطار حديثه خلال برنامج “حديث الأخبار” على قناة “إكسترا نيوز”، قدم رشوان تحليله، مشيرًا إلى إمكانية استخدام إيران لوكلائها أو أذرعها في أي لحظة، سواءً من خلال تفعيل الجبهة الشمالية في لبنان أو تكثيف الجبهة الحوثية في اليمن. وبناءً على ذلك، قد تُجبر الولايات المتحدة إسرائيل على كبح ردود فعلها، حتى لا تُفسر على أنها إهانة من قبل الإيرانيين، وهذا الخوف ليس لصالح إيران ولا هو انحياز لأي جانب في المنطقة.

وأشار إلى أن المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين صرحت أمس بأن عدد الضحايا في غزة يزيد عن ضحايا كل النزاعات في العالم خلال الخمس سنوات الماضية، في مساحة لا ترى على الخريطة، نتيجة هجوم إسرائيلي ومحاولة الدفاع عن النفس، فما بالك باتساع الصراع إقليميا لحرب من هذا النوع باستخدام أسلحة كثيفة التدمير؟.

بوابة الأهرام