مقتل 33899 فلسطينيا في الهجوم الإسرائيلي منذ أكتوبر





قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 33899 فلسطينيا وإصابة 76664 آخرين منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الوزارة في بيان أن 56 فلسطينيا قتلوا وأصيب 89 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت إلى أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت، اليوم الأربعاء، إن 6 مواطنين قتلوا في قصف إسرائيلي لتجمع فلسطينيين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وكانت آليات الجيش الإسرائيلي انسحبت من بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة بعد توغل دام أكثر من 36 ساعة، ومحاصرتها مدارس تؤوي نازحين واعتقال عدداً منهم.

سكاي نيوز