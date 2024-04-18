بعد الإجراءات الأميركية تجاه الصين.. بايدن: لا حرب تجارية





أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الأربعاء، أنه لا يسعى لشن “حرب تجارية” مع الصين، في ظل التوتر المتزايد بشأن الزيادة المحتملة في الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من بكين.

قام مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة بالإعلان سابقًا عن بدء تحقيق ردًا على شكوى تقدمت بها خمسة اتحادات صناعية أميركية مؤخرًا.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت لاحق من نفس اليوم، أن واشنطن تحقق في ممارسات الصين “غير النزيهة” في قطاع بناء السفن، مؤكدًا نية الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم الصينية بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف.

وفي تصريحات للصحافيين خلال جولة انتخابية في مسقط رأسه سكرانتون بولاية بنسلفانيا، أكد بايدن على أنه لا يرغب في تصعيد الأوضاع إلى حرب تجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

إلى ذلك، قالت بكين، الأربعاء، إنها تعارض بشدة التحقيق الأميركي بشأن ممارسات الصين التجارية في قطاعات بناء السفن والملاحة والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أنه “مليء بالاتهامات الباطلة”.

وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن التحقيق الأميركي يسيء تفسير النشاطات التجارية والاستثمارية العادية على أنها تضر بالأمن القومي الأميركي ومصالح الشركات، ويلقي باللوم على الصين في مشكلات الولايات المتحدة الصناعية”.

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