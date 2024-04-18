باكستان تعلن عن استثمارات سعودية بمليارت الدولارات





أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، يوم الأربعاء، أن الرياض ستقوم بالاستثمار بمليارات الدولارات في بلاده، وذلك بعد زيارة وزير الخارجية السعودي إلى إسلام آباد في هذا الأسبوع.

أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ووفداً سعودياً رفيع المستوى يضم وزراء البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، والصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب شريف في بيان أصدره بعد اجتماع مجلس الوزراء، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سيقوم بزيارة لباكستان “قريبًا جدًا”، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

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