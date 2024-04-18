الطيران المدني توضح أسباب هبوط طائرة العربية اضطراريا في مطار القاهرة





وزعت وزارة الطيران المدني بجمهورية مصر بيانًا أكدت فيه أنه بناءً على الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر مقطعًا من داخل طائرة تابعة لشركة طيران العربية، القادمة من الرياض إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، وبسبب سوء الأحوال الجوية بمطار برج العرب الدولي يوم الأربعاء الموافق ١٧/ ٤/ ٢٠٢٤، تم تغيير مسار الرحلة للهبوط في مطار القاهرة الدولي.

وأكدت الوزارة أن الطائرة هبطت في القاهرة في تمام الساعة 17:45، وقام قائد الطائرة بطلب التزود بالوقود دون السماح للركاب بالنزول، واصطحبهم في الطائرة انتظارًا لتحسن الأحوال الجوية في برج العرب، وفقًا للمعلومات المقدمة من الشركة الجوية.

وأضافت الوزارة أن الطائرة أقلعت من القاهرة في تمام الساعة 20:09، وأنه لا صحة للادعاء بأن الطائرة قضت وقتًا يزيد عن ست ساعات في الانتظار.

وناشدت شركة ميناء القاهرة الجوي جميع وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة وتوخي الحذر في المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والرجوع إلى الجهات المعنية للتأكد من صحتها قبل النشر.

بوابة فيتو