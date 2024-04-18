الوزراء المصري: أكثر من 9 ملايين ضيف ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً الخميس لمتابعة حصر التكاليف التي تتحملها الدولة المصرية لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات. حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

حضر الاجتماع أيضًا الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، وحسن شحاتة، وزير العمل، وأحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، واللواء عبد الله محمد عبد الله، وكيل إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى مسؤولين من عدة وزارات وجهات معنية.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يهدف إلى استعراض ومتابعة مسؤوليات الدولة المصرية في رعاية الضيوف من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، الذين يبلغ عددهم حسب بعض التقديرات الدولية أكثر من 9 ملايين ضيف ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، ويتوزعون بنسبة 50.4% ذكور و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يبلغ 35 سنة، ويمثلون 8.7% من إجمالي عدد سكان مصر.

القاهرة 24