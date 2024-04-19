حسن اسماعيل: مساخر





> قالت قحط أن حميدتي قد اعتذر لها عن إنقلاب ٢٥اكتوبر ٢٠٢١م وهي الآن تجلس أمامه وتضع رجلا فوق رجل وينحسر قميصها إلى ماأعلى ( الركبة) كما كانت تجلس ولادة بنت المستكفي أمام بن زيدون في إنتظار نجاح إنقلابه الثاني حتى يعيدها إلى السلطة

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مسخرة

( ٢ – ١٠٠)

< يومها وقف السيد إبراهيم البدوي أول وزير مالية لقحط وبعمة ضخمة على رأسه يقرأ بشريات ميزانية العام ٢٠٢٠م علاج مجاني بالمستشفيات وتعليم مجاني ووجبة مجانية ومبلغ الف وخمسمائة شهريا ل ٦٠% من المواطنين... هذه ( الخزعبلة ) الكبيرة لم تتحقق والوجبة المجانية الوحيدة كانت هي تلك التي يتناولها السيد الوزير في مقر إقامته في برج الفاتح... > أما لماذا لم تتحقق هذه ( الخزعبلة) فلأنها كانت مبنية على ( خزعبلة ) أخرى أكبر منها وهي أن أصدقاء السودان هم الذين سيمولون ميزانية ٢٠٢٠م بمبلغ عشرة مليار دولار… الخزعبلة التي لم تحدث

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مسخرة

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١٨ أبريل ٢٠٢٤م