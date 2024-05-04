بالفيديو.. رئيس الجزائر يثير الجدل بخطاب التهديد “تجيني بالكلام لحلو معليهش كلامك نحسبو عليك ، بصح أني شاد حجرة في يدي تخرج من صف نعطيك”





كلمات من خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أثارت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر وخارجها، بعدما استخدم لغة شعبية للتعبير عن سياسة البلاد.

انقسمت آراء المعلقين حول كلمات الرئيس، بين من يعتبرها عبارات عادية مستمدة من الثقافة الشعبية المحلية التي اعتاد الرؤساء الجزائريون على استخدامها، ومن يرى أنها تصنف تحت “الشعبوية”، معتبراً أنها لا تليق بمنصب رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس الجزائري يتحدث عن جيش بلاده وكيف تمت عصرنته وأنه يبقى ركيزة من ركائز استقلال البلاد إضافة إلى الاقتصاد، قبل أن يقول أمام حضور من المسؤوليين السياسيين والعسكريين ” “تجيني بالكلام لحلو معليهش كلامك نحسبو عليك ، بصح أني شاد حجرة في يدي تخرج من صف نعطيك”.

وتعني الجملة “إن تحدتث معي بكلام جميل، جيد أحسبه عليك، لكني مع ذلك ممسك بالحجر في يدي إن ابتعدت عن الصف، أضربك به”.

ومن غير الواضح لمن كان تبون يوجه رسالته، هل هي للخارج أم للداخل، إلا أن استعمال كلمات من اللهجة الشعبية أثار المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي والسياسيين.

واعتبر البعض أن التهديد بالحجر بتلك الطريقة لا يليق برئيس دولة، فيما رأى آخرون أن الرئيس من حقه أن يتحدث بلغة يفهمها الشعب.

المحلل السياسي، حكيم بوغرارة، اعتبر أن هناك من يريد إثارة بعض التأويلات لتوجيه أو تفسير الخطاب وفقا لتوجهاته.

وقال بوغرارة في حديث لموقع “الحرة” إن الرئيس عبد المجيد تبون يستعمل الأمثال الشعبية لتبسيط الخطاب وشرحه وهذه ليست المرة الأولى في تاريخ خطابات رؤساء البلاد.

ويتابع المحلل أن “الموروث الشعبي دائما ما يسجل حضوره، ولو بالاقتباس لأن عدم تجانس المستوى الثقافي للشعوب يفرض استعمال، بعض الأمثال”.

و”الخطاب كان بمناسبة عيد العمال ولو تتمعن في الحضور كان هناك الكثير من العمال من مختلف القطاعات”، يقول بوغرارة.

لكن الناشط السياسي، وليد كبير، يرى أن مثل هذه الكلمات لا يجب أن تصدر عن رئيس جمهورية.

ويقول كبير في حديث لموقع “الحرة” إن رئيس الدولة عندما يخاطب عليه أن ينتقي كلماته ويبتعد عن “اللغة الشعبوية”، واعتبر أن ما صرح به تبون يظهر أنه لا يمتلك “ثقافة رجل الدولة” ويتحدث بأسلوب يسيء إلى منصب رئيس الجمهورية ويسيء إلى الجزائر، بحسب تعبيره.

ويتابع كبير أن تعبير “شاد حجرة بيدي” هي عبارة سوقية واحتراما لمنصبه كان عليه ألا يستعملها، وباستعمالها يعطي صورة على أن رئيس الجزائر لايتكلم برزانة ويعتمد خطابا شعبويا ظنا منه أنه سيكسب قلوب الجزائريين أو يقنعهم بكلامه.

وكان الرئيس الجزائري يتحدث بمناسبة عيد العمال، وكشف أن الجزائر اليوم تعتبر “ثالث اقتصاد في أفريقيا بعد كل من جنوب أفريقيا ومصر”.

وطمأن رئيس الجمهورية العمال الجزائريين بأن “الجزائر في مأمن”, وأن المؤسسات الاقتصادية الدولية تعترف بقوة الاقتصاد الوطني”.

يذكر أن الجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية “مسبقة” في 7 سبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر لها، وفق ما أكد تبون مارس الماضي، معللا ذلك “لأسباب تقنية محضة”، رافضا التصريح إن كان سيترشح لولاية ثانية.

كما تشهد علاقات الجزائر مع جارتها المغرب أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف 2021، متهمة الأخيرة باقتراف “أعمال عدائية” ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء الغربية، وتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على هذا الإقليم المتنازع عليه.

تبون يستعمل عبارات بلطجية في خطابه!! ما هذا 😱؟! تبون يسيء بشكل بليغ إلى سمعة الجزائر ويؤكد على ان نظامه مافياوي خالص! اهذا مستوى رئيس الجمهورية؟😔#الجزائر #تبون pic.twitter.com/HpM7xbN3IX — وليد كبير Oualid KEBIR 🇩🇿 (@oualido) May 2, 2024

الحرة