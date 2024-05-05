صادق خان يفوز بولاية ثالثة “تاريخية” رئيسا لبلدية لندن





صادق خان، رئيس بلدية لندن العمالي، فاز بولاية ثالثة يوم السبت، متفوقاً بفارق كبير على منافسته المحافظة سوزان هول، بعد إعلان نتائج الانتخابات المحلية في جميع مناطق العاصمة.

وبهذا الانتصار، يصبح خان (53 عاماً)، الذي ينحدر من أصول باكستانية ويعتبر أول رئيس بلدية مسلم لعاصمة غربية، أول زعيم للندن يحصل على ثلاث ولايات منذ إنشاء هذا المنصب في عام 2000.

فرانس برس – الحرة