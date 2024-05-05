بوتين يحضر قداس عيد القيامة بموسكو





حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من الشخصيات البارزة في موسكو قداس عيد القيامة يوم الأحد، برئاسة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل. وتظهر لقطات فيديو بوتين وهو يقف في كاتدرائية المسيح المخلص، الكنيسة الرئيسية بالعاصمة، إلى جانب رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، حاملين كل منهما شمعة حمراء مضاءة.

استمر القداس حتى ساعات الصباح الأولى، وذكرت وكالة تاس للأنباء أن البطريرك كيريل صلى خلال القداس من أجل حماية “الحدود المقدسة” لروسيا، وأعرب عن أمله في أن ينهي الله “الصراع الداخلي” بين روسيا وأوكرانيا.

صحيفة الخليج