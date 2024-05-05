مصطفى بكري يوضح تصريحاته حول علاقة اتحاد قبائل سيناء بالقوات المسلحة





رد الإعلامي والنائب مصطفى بكري على استفسارات الجمهور بشأن تصريحه الأخير بخصوص علاقة اتحاد القبائل العربية بالقوات المسلحة، جاء خلال مقابلته في برنامج “في المساء مع قصواء” المذاع على شاشة “CBC” مساء السبت. أوضح بكري قائلاً: “أنا كنت أتحدث عن اتحاد قبائل سيناء وأشرت إلى أنه كان يواجه الإرهاب، وهذا الاتحاد، بمعنى آخر، كان يشكل جزءًا من قوات الدفاع المسلح، وأريده يُعتبر جزءًا منها”.

طالب بكري بعرض الفيديو بشكل كامل دون تقطيع لتوضيح كلامه، وبعد عرضه أكد: “لم أربط تصريحي باتحاد القبائل العربية الجديد الذي تم إطلاقه مؤخرًا، وأوضحت بأن هذا الاتحاد مدني وغير مرتبط بالقوات المسلحة”. وأضاف: “رديت على بعض التعليقات بتوضيح أنه ليس هناك علاقة بين اتحاد القبائل العربية والقوات المسلحة، فالاتحاد الجديد هو منظمة مدنية وليس فصيلًا من القوات المسلحة”.

وأكد أن جميع ما قاله كان يتعلق باتحاد قبائل سيناء، لافتا أن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي قام ببتر كلمة «سيناء» من تصريحاته وعرض الجزء الآخر فقط، قائلا:«كل الكلام كان يقال عن اتحاد قبائل سيناء بتروا كلمة اتحاد قبائل سيناء، وعرضوا الجزء الآخر وبتروا الكلام عن أن الشعب يقف خلف قواته المسلحة».وواصل حديثه: «دي لعبة بتتلعب أمر طبيعي، أنا أعرف تماما ماذا أقول وبقول أن اتحاد قبائل سيناء كان يتعاون مع القوات المسلحة، واِعتبره يا سيدي فصيل من فصائل القوات المسلحة، ثم أردفت بعد ذلك الشعب واقف خلف قواته المسلحة».

الشروق نيوز