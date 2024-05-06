



بديهية اليوم: في كل أنحاء العالم في فترة تاريخية ما، رفضت الشعوب تدخل الجيش في السياسة والاقتصاد.

ولكني لم أسمع حتي ألان بأي شعب تواطأت نخبة منه -ولا بالسكوت أو تشتيت الكورة -مع ميليشيا همجية ممولة من الخارج بهدف التاسيس المدني وإبعاد الجيش من السياسة.

صفوة مضروبة ومسوسة حتي النخاع!! أفندية الجنجويد أشد ضررا من جندهم!!

معتصم اقرع