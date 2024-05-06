رأي ومقالات
🔴 أفندية الجنجويد أشد ضررا من جندهم!!
بديهية اليوم: في كل أنحاء العالم في فترة تاريخية ما، رفضت الشعوب تدخل الجيش في السياسة والاقتصاد.
ولكني لم أسمع حتي ألان بأي شعب تواطأت نخبة منه -ولا بالسكوت أو تشتيت الكورة -مع ميليشيا همجية ممولة من الخارج بهدف التاسيس المدني وإبعاد الجيش من السياسة.
صفوة مضروبة ومسوسة حتي النخاع!! أفندية الجنجويد أشد ضررا من جندهم!!معتصم اقرع
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