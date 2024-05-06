روسيا تقدم معدات عسكرية ومساعدات إنسانية للنيجر





أعلن التلفزيون الرسمي في النيجر أن روسيا قد أرسلت ثلاث طائرات شحن محملة بمعدات عسكرية إلى البلاد.

ووفقًا لقناة Tele Sahel التلفزيونية، فقد أكدت أنه “في غضون أقل من شهر، قامت روسيا بإرسال ثلاث رحلات شحن لتوصيل معدات عسكرية وعدد من المدربين إلى العاصمة نيامي”.

وأشارت القناة إلى أن رحلات الشحن قامت أيضًا بنقل مساعدات إنسانية للسكان المحليين في النيجر.

في الوقت نفسه، صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بأن واشنطن تتابع عن كثب التطورات في النيجر، خاصة بالنسبة للقاعدة الأمريكية المتواجدة هناك.

وأشار المصدر في البنتاجون إلى أن القوات الروسية ستظل في قاعدة واحدة في النيجر بصحبة عناصر من الجيش الأمريكي، حتى تنسحب الولايات المتحدة وتعيد وحدتها من هذه الدولة الإفريقية.

بوابة الفجر