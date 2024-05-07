مصر تدين العملية العسكرية في رفح وتعتبرها تهديدا خطيرا





قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر حذرت اليوم الثلاثاء من أن العملية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل غزة.

وأضاف البيان أن مصر تعتبر هذا “التصعيد الخطير” يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني.

وجاء البيان المصرية بعد وقت قليل من سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي الحيوي بين القطاع الفلسطيني ومصر.

سكاي نيوز