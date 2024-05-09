السياحة المزدهرة بالخليج.. علامات تجارية وآلاف الوظائف الجديدة





شهد قطاع الضيافة والخدمات في الإمارات ودول الخليج الأخرى إضافة لأكثر من 4000 وظيفة جديدة نتيجة للنمو الكبير في قطاع السياحة، حيث تعتزم الفنادق توسيع نطاق عملها وإدخال علامات تجارية جديدة لتلبية الطلب المتزايد، وفقًا لتقرير صحيفة “خليج تايمز” المحلية.

تعتزم علامات تجارية بارزة في مجال الفنادق والمنتجعات، مثل “آي إتش جي”، و”روتانا”، و”أسكوت”، و”إتش وورلد إنترناشيونال”، جذب علاماتها التجارية الجديدة إلى المنطقة، مما سيفتح المجال للمزيد من الفرص الوظيفية في الإمارات والسعودية وغيرها من الدول، وفقًا للصحيفة الإماراتية.

وبحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، من المتوقع أن يخلق قطاع السفر والسياحة في الإمارات 23500 وظيفة جديدة خلال عام 2024، ليصل إجمالي عدد الوظائف في هذا القطاع إلى 833000.

وتتوقع الهيئة أن يصل عدد الوظائف في قطاع السفر والسياحة في الإمارات إلى 928000 شخص بحلول عام 2034، ما يعني أنه سيتم خلق حوالي 95 ألف فرصة عمل جديدة بين عامي 2024 و2034.

وقال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا”، إن المجموعة توظف إجمالي 10562 موظفا وتخطط لزيادة العدد بنسبة 10 بالمئة (حوالي 1050) قبل نهاية عام 2024.

وتدير “روتانا” حاليا 76 فندقا حول العالم، منها 35 في الإمارات. وفي عام 2024، أطلقت 3 عقارات جديدة في المنطقة، مضيفة 413 غرفة جديدة. وتشمل خططها الإقليمية 7 عقارات جديدة في الإمارات و9 في السعودية. وتخطط لإضافة 30 فندقا آخر بحلول عام 2026 وأيضا الدخول بنشاط في أسواق جديدة بالمنطقة.

وقال هيثم مطر، العضو المنتدب لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في فنادق ومنتجعات “آي إتش جي”، إن المجموعة تدير 33 فندقا في الإمارات و10 آلاف غرفة.

وأضاف مطر أن 9 فنادق أخرى ستتيح 2000 غرفة خلال الفترة التي تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات المقبلة.

وتابع: “لا تزال دبي تشكل سوقا رئيسيا من حيث النمو والتطور، وهناك الكثير من الفرص. ونحن نتطلع إلى مواصلة التوسع في دبي وجلب بعض العلامات التجارية الجديدة مثل غارنر”.

وقال إن “لدينا علامة تجارية في الولايات المتحدة تسمى Even التي تركز على الصحة، ونخطط لجلبها إلى المنطقة”.

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