



كعادتي مع كل صباح بعد ( الباقيات ) أبقى بمكاني آخُذُ جوالي أجول بإبهامي ليرى بصري صيرورة الحال الذي يغني عن السؤال فإذا بي أقفُ على (فيديو ) خبرٍ بثته قناة الجزيرة يتحدثُ فيه السيد أبو آمنه الأمين السياسي لمؤتمر البجا والعموديات المستقله واصفاً مؤتمر ميثاق الكتله الديمقراطية المُوقًع بالقاهرة ( بأنه ميثاق لإعادة إنتاج النظام السابق.. وأنه مؤتمر يدعم الحرب وأنه مؤتمر لايمثل الأغلبية ) أرسل أبو آمنه رسائل ( سائله ) في ظل ( الجمود ) الوطني .. وأظنه ينتظرُ إجابه لإيجاد حظيره لجوادٍه الذي ضًرب حوافره على حافة المحفل !! وهذا مفهوم ..

حقيقةً لم أستطع تجاوز ( الحديث ) سألتُ نفسي وأنا على أساي .. بٍهل مازال هنالك مُتسع من الوقت حتى يتجادل أهل حًل الجٍدال في مثل هذا الحال ؟ تُرى هل ستحتمٍل قاطرة الوطن مزيداً من الإنفعال لزيادة الأثقال ؟ إلى متى سيظل البعض (مبغوضون ) ينظرون إلى شفاه القضايا وكأنها شاة مُقسمةٍ الأجزاء ؟ ألم يدري السيد أبو آمنه بأن الفطرة تقول أميتوها ولا تيغظوها لأجل شفاءٍ الغٍل وإشباع الرغائب !!

أنت ترى بأن إجماع الكتله عملُ غير مفيد والشعب يتمنى أن يرى كل أهل السودان مجتمعون مُجٍمعون على كلمة سواء وإن كانت سيئه لأنهم في حاجةٍ لها لٍعٍلمٍهم بأن الوطن على حافة الضياع ..

أنت ترى بأنه مؤتمر لإعادة إنتاج للنظام القديم والشعبُ يرى من آزرة وناصره وقاتل من أجله وقدم المئات من الشباب حتى تنتصر قضيته فإن كان سابقُ فهو سباقُ لما هو آني !!

أنت ترى بأنه مؤتمر يدعم الحرب المستمره .. إن كنت ضٍدهم في هذا وضد إرادة الكل في إستمرارها حتى تحقيق أهدافٍها ( بإستئصال ) آخر مُغتصب وناهٍب وسارقٍ ومرتزقه فثٍق بأنك قد وضعت نفسك ضد الشعب السوداني أجمع وليس ضد الكتله الديمقراطية وسيُقاتلك الكل منا وقًبلنا أبناء الشرق وبناتهم وكأنك جنجويدي بائن وليس أبو آمنه .. وهذه حقيقه جربها وسترى ألوان سٍترتٍها

سيد أبو آمنه ..

إن الظرف حًرٍج ولايحتمل ( الذاتيه ) ومهددات الوطن لاتقبل ( النٍديه ) مافقدته بلادنا أغلى من نفسٍ واحده ترى بأنها الأحق لحظة الحماقه والرغائبيه !!

أرعو

إن كنت تعلم غيظ ( الناس ) من الوسواس الخناس وسوس الخشب النًدٍب ونزالة الأنانين في أوقات الأنين لعلٍمت بأن خُطاك خائره …

لامكان لشٍقاق الطريق ..

لا كبير أمام التحديات ..

نحن الشعب إرتضينا إلتقاء الناس وندعم كل عمل يدعوا لٍلًم الشمل وكل عمل يدعم القوات المسلحة السودانية ومستنفريها وكتائبها الإحتياط لتمكينها من أداء واجبها المقدس لإستئصال شأفة التمرد .. بل وندعم الشيطان إن وقف معنا دون أن نسأله ولكننا نسألك يا سيد أبو آمنه ( بمن أنت )

السلام على من آمن بالسلام …

تبيان توفيق الماحي أكد