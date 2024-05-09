محمد بن سلمان يبحث مع زيلينسكي جهود حل الأزمة الأوكرانية – الروسية





تلقى ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً أمس من فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا.

خلال الاتصال تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث آخر تطورات الأزمة الأوكرانية-الروسية والجهود المبذولة نحو حلها.

جريدة الرياض