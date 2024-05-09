تبون: السيادة الوطنية تُصان بالارتكاز على جيش قوي مُهاب واقتصاد متطور





قام رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، بزيارة إلى مقر وزارة الدفاع.

وكان في استقبال الرئيس تبون في مقر الوزارة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، يوم الأربعاء.

بعد تلاوة النشيد الوطني، وتقديم التشريفات العسكرية من قبل تشكيلات مختلفة من القوات المسلحة، قام رئيس الجمهورية بتحية مستقبليه.

قائد الحرس الجمهوري،

الأمين العام لوزارة الدفاع،

قادة القوات والدرك الوطني،

قائد الناحية العسكرية الأولى،

المراقب العام للجيش،

رؤساء الدوائر بوزارة الدفاع،

وأركان الجيش الوطني الشعبي.

قبل أن يلقي خطابا بُث إلى جميع قيادات القوات والنواحي العسكرية، والوحدات الكبرى، والمدارس العليا عبر كامل التراب الوطني، عن طريق تقنية التخاطب المرئي عن بعد.

حيث أكد أن “السيادة الوطنية تُصان بالارتكاز على جيش قوي مُهاب، واقتصاد متطور”. مضيفا أن “رفضه للاستدانة الخارجية، يرجع لكونها أحد العوامل التي ترهن استقلالية القرار السيادي للدولة”.

الشروق الجزائرية