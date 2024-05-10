يوسف زيدان لـ علاء مبارك: لن أرد على سفاهاتك التافهة احترامًا لما بذلته السيدة والدتك





يوسف زيدان، الكاتب الروائي، يواصل هجومه على علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعدما نشر عبر صفحته على فيس بوك تعليقاً يتساءل فيه عن إنجازاته.

واستكمل يوسف زيدان الكاتب الروائي، هجومه على علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلا: أنا كتبت الكلمة اللي قالها والدك في افتتاح مكتبة إسكندرية.. أنت بقا عملت إيه في حياتك؟ وكتب زيدان عبر صفحته عبر فيس بوك: الأستاذ علاء مبارك.. لن أرد على سفاهاتك التافهة هذه، احترامًا لما بذلته السيدة والدتك من جهد واهتمام لإعادة مكتبة الإسكندرية إلى الوجود، وبالمناسبة أنا الذي كتبت الكلمة التي ألقاها والدك في الافتتاح العالمي للمكتبة.. فماذا فعلت أنت طيلة عمرك. وفي وقت سابق، علق الدكتور يوسف زيدان الكاتب الروائي، على سؤال علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بشأن زجاجة البيرة التي ظهرت في إحدى الصور خلال اجتماعات مؤتمر تكوين، في المتحف الكبير منذ أيام.

وأوضح يوسف زيدان: أنا فاكر في معرض فرانكفورت كانوا اختاروا الثقافة العربية ضيف شرف معرض فرانكفوت للكتاب وخصصوا 1000 متر للثقافة العربية، وكلموا جامعة الدول العربية وكان المسؤول أيامها الأستاذ عمرو موسى وكلمني وقتها ووقعت المسألة دي على عاتقي.

وتابع: عملت على مساحة ألف متر عرضا للثقافة العربية مظنش أنه ليه مثيل، وقبل افتتاح المعرض بيوم جاءت السيدة سوزان مبارك ومعها عمرو موسى وفاروق حسني وإبراهيم المعلم، وكنت قاعد أشتغل مع الشباب بإيدي ولابس بنطلون جينز ومتبهدل فإبراهيم المعلم قالي والله ما عرفتك، وسوزان مبارك قالت لي قدامهم وعلى مشهد من الناس: والله أنت رافع راسنا في العالم كله، متابعا: ألحت سوزان مبارك والدة علاء أني أبقى رئيس دار الكتب بدرجة نائب وزير تمهيدا لتولي وزارة الثقافة، وأنا قلت لهم ببساطة مقدرش أعيش في القاهرة، أنا ورقة وقلم سيبوني أكتب.

وكان علاء مبارك علق على ظهور زجاجة بيرة في صورة من اجتماعات مؤسسة الفكر التي يمثل يوسف زيدان أحد أعضاء مجلس أمنائها: نسيبنا من ده كله بقى ونسأل السؤال المهم والأهم: إزازة البيرة المشبرة اللي في الصورة بتاعت مين يا عفاريت؟

القاهرة 24