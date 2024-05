خطف الموزة .. شاهدها 6 ملايين متابع.. سعود وكريم بطلا اللقطة العفوية خلال مباراة كأس الأمير يكشفان التفاصيل المضحكة

مزاح عفوي بين أحد المشجعين داخل مدرجات الملاعب القطرية تحول بين ليلة وضحاها إلى ترند انتشر بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قطر وخارجها، حيث تحدث الطفل سعود الكندي عن كواليس اللقطة العفوية خلال مباراة فريق أم صلال وفريق البدع، في بطولة كأس الأمير، والتي شاهدها نحو 6 مليون متابع عبر حساب ” Out Of Context Football”

وقال سعود خلال حديثه في برنامج الضحى على شاشة تلفزيون قطر، أنه لم ينتبه إلى الكاميرا داخل الملعب أثناء مزاحه مع صديقه عبدالكريم .

بينما كشف عبدالكريم أن ثمرة الموز التي كانت معه أخذها في البداية من سعود الذي مازحه بعد ذلك بينما مكانا يتابعان المباراة بشكل طبيعي داخل المدرجات .

وأعرب الطفلان عن دهشتهما من سرعة انتشار المقطع، حيث لم يتوقع سعود أن تصبح هذه المزحة ترند عبر مواقع التواصل.

المقطع الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل، نشره حساب ” Out Of Context Football” الشهير على منصة إكس والذي يتابعه أكثر من 4 ملايين متابع، وحظي المقطع بمشاهدة أكثر من 5.7 مليون متابع.

